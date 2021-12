IL CORAGGIO DI PARTECIPARE. IL MOVIMENTO DEL FAIR PLAY, IN LINEA CON IL CIO, STIGMATIZZA IL BOICOTTAGGIO DEI XXIV GIOCHI INVERNALI DI PECHINO

Roma, 16 dicembre 2021 – Sulla pinosa questione del “boicottaggio diplomatico”, annunciato dagli USA ed altri Paesi nei confronti dei XXIV Giochi Olimpici Invernali, in programma a Pechino dal 4 al 20 febbraio prossimi, il Comitato Nazionale Italiano Fair Play si rivolge alle delegazioni partecipanti al Congresso Europeo Straordinario dell’EFPM con una raccomandazione al rispetto dei principi e dei valori olimpici e dello sport: “ Dopo aver vissuto la storia odiosa degli annullamenti di tre edizioni dei Giochi Olimpici estivi per due guerre mondiali, dei boicottaggi di due per guerra fredda, degli attentati ad altri due per diaspore etniche, dopo i tentativi falliti per PyeongChang, nel 2018, adesso è inaccettabile che si ripeta il rito, con l’annuncio del forfait di delegazioni diplomatiche, in occasione dei prossimi Giochi Invernali di Pechino 2022. Al riguardo, il Comitato Nazionale Italiano Fair Play, in linea con il Comitato Olimpico Nazionale e il Comitato Olimpico Internazionale, non può che sollecitare istituzioni e governi a comportamenti rispettosi dello spirito olimpico, assolutamente indipendente da influenze di carattere politico e di altra natura. La pretestuosità di interventi che tendono ad utilizzare l’opportunità mediatica dei Giochi e a fare degli stessi strumento per finalità che nulla hanno a che vedere con la condivisione universale della pax olimpica – va stigmatizzata e respinta. In un momento in cui occorre la massima coesione per affrontare la transizione etica della collettività e la salvaguardia del Pianeta Terra, anche attraverso lo sport, in tutte le sue espressioni mirate a integrazione e inclusione, è impensabile che si indulga a sentimenti e azioni di segno contrario. Pertanto, il CNIFP, invita il Congresso dell’European Fair Play Movement a valutare la situazione e ad esprimersi in funzione del proprio ruolo di garante dei principi di autonomia, cui si ispirano lo sport e l’olimpismo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...