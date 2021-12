Latina, intensificazione dei servizi di controllo del territorio

Nel corso della settimana appena conclusasi, in aggiunta ai servizi straordinari di controllo per il contenimento della pandemia conseguenti all’entrata in vigore del Green Pass rafforzato, la Questura di Latina ha intensificato le ordinarie attività di controllo del territorio impiegando oltre 200 Volanti, 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, 2 Unità cinofile antidroga, con la collaborazione delle pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Latina e dei suoi distaccamenti nella provincia, per potenziare le attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati di tipo predatorio e in materia di stupefacenti.

Tale impegno ha permesso di identificare oltre 1400 persone, controllare 360 veicoli, di cui uno risultato provento di furto ed elevare 35 contravvenzioni per violazioni al codice della strada con 2 patenti e 2 carte di circolazioni ritirate. A Latina e provincia sono stati inoltre effettuati 80 posti di controllo effettuati; 38 gli extracomunitari controllati per la verifica dei titoli di soggiorno e la regolare presenza sul territorio.

Sono cinque le persone tratte in arresto, tra le quali una in esecuzione di Ordine di Carcerazione per una serie di reati contro il patrimonio; una per evasione dagli arresti domiciliari, una responsabile di furto aggravato, una responsabile di ricettazione e uso di documenti falsi, oltre all’uomo tratto in arresto in esecuzione di Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal GIP del Tribunale di Latina perché ritenuto responsabile di gravi episodi di danneggiamento aggravato, minaccia aggravata, porto abusivo di arma da sparo, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In ambito provinciale, invece, sono state in totale 15 le persone denunciate in stato di libertà per vari reati, tra i quali figurano quelli di lesioni personali, minacce, percosse, violenza e oltraggio a P.U., favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, detenzione illegale di munizioni, abbandono di minori, ricettazione e omissioni di soccorso.

In questa settimana il Questore ha emesso 4 provvedimenti di avviso orale, misura di prevenzione con la quale “avvisa il destinatario dell’esistenza di indizi precisi sulla sua condotta illecita e lo invita a tenere un comportamento conforme alla legge”.

A costoro è stato imposto di non accompagnarsi con altri pregiudicati. In caso di inosservanza alle prescrizioni potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione personale più grave della sorveglianza speciale.

I provvedimenti, sono stati applicati dall’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine di Latina.

Mi piace: Mi piace Caricamento...