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IL CORAGGIO DI RICORDARE SALONE D’ONORE CONI – 1 DICEMBRE 2021- LA PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE, SVETLANA CELLI, E LA VICE PRESIDENTE VICARIA DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, SILVIA SALIS, INAUGURANO LA MOSTRA “IL DOVERE COMPIUTO”, SUI XVII GIOCHI DI ROMA 1960, IN MEMORIA DEL SEGRETARIO GENERALE, MARCELLO GARRONI… I DIRIGENTI DI CONFIMEA IMPRESE E DELL’ASSOCIAZIONE ARGOS – FORZE DI POLIZIA VISITANO LA MOSTRA “IL DOVERE COMPIUTO”, SUI XVII GIOCHI DI ROMA 1960, IN MEMORIA DEL SEGRETARIO GENERALE, MARCELLO GARRONI… IL DOVERE COMPIUTO – STRAORDINARIA MOSTRA “REMEMBER” SUI XVII GIOCHI OLIMPICI DI ROMA 1960 PER IL SEGRETARIO GENERALE, MARCELLO GARRONI, IN OCCASIONE DEL FAIR PLAY DAY NEL SALONE D’ONORE DEL CONI, IL 1 DICEMBRE 2021, PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE BENEMERITA CNIFP – COMITATO NAZIONALE ITALIANO FAIR PLAY – CON CIFP – INTERNATIONAL FAIR PLAY CONFEDERATION E EFPM – EUROPEAN FAIR PLAY MOVEMENT… ECCO UN’ALTRA DELLE SETTE BACHECHE CONTENENTI I PREZIOSI CIMELI …

Photo of Ruggero Alcanterini Ruggero Alcanterini5 ore fà
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FAIR PLAY DAY del 01.12.2021 Salone D’Onore del CONI.
ph: Enrico Ripari “citazione obbligatoria” by RIPARIYOUNGGROUP
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ph: Enrico Ripari “citazione obbligatoria” by RIPARIYOUNGGROUP
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SALONE D’ONORE CONI – 1 DICEMBRE 2021- LA PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE, SVETLANA CELLI, E LA VICE PRESIDENTE VICARIA DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, SILVIA SALIS, INAUGURANO LA MOSTRA “IL DOVERE COMPIUTO”, SUI XVII GIOCHI DI ROMA 1960, IN MEMORIA DEL SEGRETARIO GENERALE, MARCELLO GARRONI…

                                                                                                                                                                                                                                     I DIRIGENTI DI CONFIMEA IMPRESE E DELL’ASSOCIAZIONE ARGOS – FORZE DI POLIZIA VISITANO LA MOSTRA “IL DOVERE COMPIUTO”, SUI XVII GIOCHI DI ROMA 1960, IN MEMORIA DEL SEGRETARIO GENERALE, MARCELLO GARRONI…

IL DOVERE COMPIUTO – STRAORDINARIA MOSTRA “REMEMBER” SUI XVII GIOCHI OLIMPICI DI ROMA 1960 PER IL SEGRETARIO GENERALE, MARCELLO GARRONI, IN OCCASIONE DEL FAIR PLAY DAY NEL SALONE D’ONORE DEL CONI, IL 1 DICEMBRE 2021, PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE BENEMERITA CNIFP – COMITATO NAZIONALE ITALIANO FAIR PLAY – CON CIFP – INTERNATIONAL FAIR PLAY CONFEDERATION E EFPM – EUROPEAN FAIR PLAY MOVEMENT… ECCO UN’ALTRA DELLE SETTE BACHECHE CONTENENTI I PREZIOSI CIMELI …

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