Premio Letterario Nazionale “Città di Ladispoli” un successo strepitoso

Decima edizione da incorniciare per il Premio Letterario Nazionale “Città di Ladispoli”, gli organizzatori avevano annunciato una cerimonia speciale e le aspettative non sono state tradite. Mercoledì 8 dicembre è andata in scena, finalmente in presenza, la cerimonia di premiazione insieme ai tanti scrittori che hanno partecipato al premio (oltre 350 le opere iscritte) ha visto arrivare a Ladispoli ospiti d’eccezione a partire da Angelo Mellone (vice direttore di Rai 1 e presidente del comitato d’onore del premio), Federico Palmaroli in arte “Le migliori frasi di Osho” e l’on. Federico Mollicone, componente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Ad aprire l’evento, trasmesso in diretta video da Centro Mare Radio, l’esibizione dell’Orchestra Giovanile Massimo Freccia con Chiara Ascenzo (violino) e Rosalba Lapresentazione (pianoforte) in Tzigane di Maurice Ravel. Quindi il via alla co-conduzione di Francesca Lazzeri e Roberta Marchetti, giornalista di Today e Roma Today, nonché voce femminile de “La sveglia dei gladiatori”, il programma mattutino di Dimensione Suono Roma. I primi a ricevere il riconoscimento sono stati Dario Antimi, Adria Bonanno e Valerio Valentini, titolari delle RFB – Readerforblind, la casa editrice di Ladispoli, assurta al panorama letterario nazionale grazie alla coraggiosa scelta di pubblicare i grandi della letteratura ormai dimenticati con la collana “Le Polveri”. Due i momenti di grande emozione in sala. Il ricordo del fondatore del premio, Prof. Benito Ussia da parte dei figli Roberto e Massimo e l’assegnazione del premio “Lara Calisi – Coraggio di Donna” che è andato a Silvia Loreti per “#Dreaming Toronto” e a Marina Conte, mamma di Marco Vannini per “Mio figlio Marco”.

Rinnovato il legame con le origini marinare della città di Ladispoli con la consegna del premio speciale come nostro “Ambasciatore del Mare – Ambiente Mare Italia” all’ammiraglio Vincenzo Leone, comandante della Direzione Marittima del Lazio fino al 2020.

A Paolo Degano autore di “Cielo liquido” è andato il premio speciale per i “Racconti Arcadia”, Premio speciale della giuria “Benito Ussia” per i racconti anche a Stefania Tinessa autrice di “Bianca” mentre Angelo Simone Cannatà con il suo “Volevo essere Mogol” si è classificato terzo, Gianni Andrei con “Il risvolto delle foglie” secondo e “Cattive storie” di Maurizio Giannini si è aggiudicato il podio.

Per la sezione giallo, il premio speciale “Giallo Tondì” è andato a Giulio Valerio Burranca per “Il taccuino rosso bordeax”, mentre Giovanni Maria Pedrani con “Delitto al premio letterario” si è aggiudicato il premio speciale “Benito Ussia”. Terzo classificato “Delitto all’home restaurant” di Annalisa Venditti, secondo gradino per Roberto Van Heugten con “Area Riservata” e primo premio a Francois Morlupi ed il suo “Come delfini tra pescecani”.

Premio speciale “Città di Ladispoli” per il romanzo “La vita all’improvviso” di Francesco Giugno, Premio speciale della giuria “Benito Ussia” per la prosa edita a Dario Giardi autore di “Solo Polvere” mentre Valentino Spadoni si è portato a casa la menzione speciale “C’era una volta” per le illustrazioni della raccolta “Duruluntutù e altri racconti”. Due i premi speciali assegnati dalla BCC – Banca di Credito Cooperativo: il “Bcc per la Cultura” è andato al prof. Walter Tessicini, mentre il riconoscimento “Bcc per i Giovani” è andato a Vittoria Lotti per “Una crepa nel cuore delle cose”. Terza classificata per la sezione romanzo, Mara Fux con “In due ore o poco più!”, Santi Laganà secondo con il suo “I Giorni del ferro e del Sangue”, mentre Fabrizio Olivero con “Corsa al potere” conquista il meritatissimo primo premio.

Non hanno deluso gli ospiti illustri dei questa decima edizione, durante gli interventi. Il presidente del comitato d’onore, Angelo Mellone, ha sottolineato il grande lavoro fatto dagli

organizzatori anche nel settore della promozione della cultura e della letteratura. Parole di stima sono arrivate dall’on. Federico Mollicone, componente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, un vero e proprio sprone a fare ancora meglio. Molto apprezzato e atteso l’intervento di Federico Palmaroli ormai conosciuto come “Le migliori frasi di Osho”: le sue vignette che spopolano da Porta a Porta ai quotidiani al web, raccontando l’Italia di ogni giorno, sono state proiettate sul maxi schermo dell’aula consigliare raccogliendo ovviamente l’applauso del pubblico, il vignettista ha anche annunciato che su raiplay ad inizio 2022 andranno in onda 10 puntate di #lepiùbellefrasidisho con Neri Marcorè e Carlotta Natoli.

Chiusura in grande stile con l’esibizione dell’Orchestra Giovanile Massimo Freccia. Dopo Lorenzo Muscolino e Rosalba Lapresentazione in “Allegro appassionato op.43” di Camille Sanints-Seans è stata la volta di Michele Forese al flauto che con “La ridda dei folletti” ha letteralmente stregato il pubblico presente. Archiviata quindi la decima edizione con uno strepitoso successo gli organizzatori hanno già cominciato a lavorare alla prossima che secondo indiscrezioni si preannuncia davvero straordinaria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...