Pomezia, Consulta comunale delle associazioni e del volontariato, il Sindaco incontra il Comitato di coordinamento

Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà e l’Assessore Giuseppe Raspa hanno incontratoA Pomezia partecipazione associativa alla vita cittadin Valentina Grillandi, Simone Pecorella, Roberto Pulcinella e Alessio Valmaggi.

“E’ stato un piacere incontrare ufficialmente il Comitato di Coordinamento della neonata Consulta delle associazioni – dichiara l’Assessore Giuseppe Raspa – L’occasione per condividere l’importanza della partecipazione associativa alla vita cittadina e ribadire il ruolo insostituibile delle realtà di volontariato che da anni operano nel nostro territorio e che ora possono finalmente lavorare anche in sinergia”.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti come portavoce delle cinque aree di interesse – afferma il Coordinatore Barbati –​ e faremo tutto il possibile, affinché la Consulta Comunale delle Associazioni, diventi lo strumento idoneo per la promozione ed il coordinamento di attività tra cittadini ed istituzioni, al fine di perseguire obiettivi condivisi”.

“La nostra Amministrazione ha fin dal principio sostenuto e supportato le associazioni cittadine – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – Continueremo a farlo, in maniera più strutturata, prevedendo nel Bilancio comunale 2022 un fondo di 10.000 euro a disposizione della Consulta, per consentire alle associazioni di lavorare in maniera condivisa a un progetto unico per la Città”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...