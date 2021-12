Festa di Natale con i gatti di Roma

Per la prima volta anche i gatti di Roma, patrimonio storico della Capitale, avranno il loro albero di Natale addobbato con materiali di riciclo come, per esempio, le scatolette dipinte del cibo.

Sabato 11 dicembre, dalle 11 alle 16, si terrà una festa di Natale presso gli spazi dell’Oasi Felina di Portaportese, in via Portuense 39 a Roma.

Con l’occasione sarà inaugurato un albero di Natale dedicato a tutti i gatti della città, con addobbi realizzati dagli alunni della Scuola Media Diffusa dell’associazione “L’asilo nel bosco”. “I ragazzi – spiega la presidente dell’ Asta, Associazione per la Salute e la Tutela degli Animali Susanna Celsi – si sono interessati alla realtà dell’Oasi Felina di Portaportese e, dopo avere raccolto informazioni sullo spazio e i gatti presenti, hanno partecipato a laboratori creativi per realizzare lavori a tema pensati proprio per gli amici a 4 zampe. Abbiamo conservato, ad esempio, le scatolette del cibo che sono state riciclate e valorizzate come originali e creativi addobbi per l’albero di Natale dedicato ai gatti”.

I visitatori potranno offrire cibo e coperte che l’Asta provvederà a distribuire ai randagi del territorio.

Chi vorrà potrà anche prenotarsi per un’adozione di un animale in cerca di famiglia.

Come ogni anno è prevista anche la riffa dell’Asta, con estrazione il 7 gennaio.

L’evento sarà, come sempre, un’occasione per visitare lo spazio riqualificato dell’Oasi Felina di Portaportese e per dispensare coccole ai gatti storici.

Ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid. Per informazioni e prenotazioni 3346551646

