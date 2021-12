GIADA LUPPI, CAMPIONESSA SENZA OLIMPIADI

Sabato, da Storie di Donne, pronuba Lisa Bernardini, ho avuto occasione di conoscere e premiare la neo Campionessa del Mondo Juniores di Pattinaggio Artistico, Giada Luppi, reduce dal trionfo in Paraguay. Non una promessa, ma una straordinaria certezza che ha distaccato di sessanta punti la seconda classificata e le altre, rappresentanti di Portogallo, Spagna, Brasile, Canada… Il Pattinaggio a Rotelle conta milioni di praticanti ed ovunque è tra le discipline sportive più popolari, di strada… Così è riuscito ad entrare con un ritardo abissale nel programma di Rio nel 2016 e il quello di Tokio 2020 con la corsa e lo skateboard, ma non con l’artistico, che è quanto di meglio e spettacolare si possa immaginare, tal quale quello su ghiaccio. E allora? Allora, le ragazze, in primis quelle italiane talentuose come Giada stanno fuori pur avendo tutto il diritto di star dentro, per via delle misteriose alchimie che regolano gli equilibri all’interno del CIO, che ultimamente in materia di novità in programma non si è davvero fatto mancare niente.

NELLA FOTO, LA PREMIAZIONE FAIR PLAY DI GIADA LUPPI

Mi piace: Mi piace Caricamento...