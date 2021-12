SALVO CACCIOLA E TONI SANTAGATA, OVER TRA GLI IPERBOREI

Nel giro di pochi giorni, due cari amici, attivissimi tra gli OVER, Salvo Cacciola ad Anzio, con AQ International, proconsole della salvaguardia del mare e di sinergie virtuose con l’Uzbekistan … e Toni Santagata, esuberante componente della Nazionale di Calcio Attori Cantanti, ispiratore di tanto altro, ci hanno lasciato senza preavviso e si sono involati per Borea, con la stessa determinazione con cui avevano perseguito, sempre, i loro obiettivi ideali e professionali. Purtroppo, mi e ci lasciano con molti se e molti ma, tante erano le cose che avevamo immaginato insieme e che solo in parte abbiamo potuto realizzare. Entrambi erano lettori de L’Eco del Litorale evicini al Comitato Nazionale Italiano Fair Play, che inchina il Labaro in loro onore e ricordo. Ciao Salvo, Ciao Toni.