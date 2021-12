Roma, droga in casa: carabinieri arrestano 38enne

I Carabinieri della Compagnia Roma Cassia, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, hanno arrestato un 38enne italiano, con precedenti specifici, nullafacente, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Ad esito di un servizio di osservazione in località Settebagni, i Carabinieri hanno fermato l’uomo che, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 256 g di hashish diviso in 2 panetti, 120 g di cocaina, 12.370 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.



L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida mentre la droga e il denaro sono stati sequestrati.

