Centro Operativo Nazionale Guardia Costiera, visita del Ministro degli Interni del Regno Unito

​Nel pomeriggio di giovedì 2 dicembre il Ministro degli Interni (Secretary of State for the Home Department) del Regno Unito, Mrs. Priti Patel, è stata ricevuta dal Comandante Generale, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Nicola Carlone.

Nell’occasione il Ministro ha visitato la Centrale Operativa della Guardia Costiera (Italian Maritime Rescue Coordination Centre) dove, a cura del Capo Centrale C.V. (CP) Gianluca D’Agostino, sono stati illustrati i sistemi di monitoraggio ed informazione del traffico marittimo ed è stata descritta l’organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare, con particolare riferimento al ruolo del Corpo per il coordinamento delle operazioni di salvaguardia della vita umana connesse ai flussi migratori.

Il Ministro, nel rivolgere il forte e sentito ringraziamento del governo britannico per la quotidiana e defatigante opera di soccorso svolta dal personale del Corpo, ha dimostrato grande interesse per le specifiche attribuzioni della Guardia Costiera, come testimoniano le numerose domande sulle attività condotte nel Mediterraneo – anche nell’ambito delle operazioni congiunte sotto l’egida dell’agenzia UE FRONTEX – e, in particolare, sulle analogie con i recenti eventi che hanno coinvolto imbarcazioni di migranti nel Canale della Manica.

Al termine della visita il Comandante Generale ha offerto in dono al Ministro il tradizionale crest della Guardia Costiera

