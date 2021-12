Sabaudia capofila per la candidatura a “Comunità Europea dello Sport” dell’Aces Europe

Sabaudia e lo sport, un connubio che si rafforza sempre più e che valica i confini cittadini per farsi promotore di attività in stretta sinergia con gli altri comuni della Provincia di Latina. Ed è così che, ottenuto il titolo di Comune Europeo dello Sport 2022, assegnato dall’Aces Europe, la città delle dune si fa capofila per la candidatura al titolo di “Comunità Europea dello Sport”, in squadra, per il momento, con i Comuni di Terracina, Fondi, Maenza, Sonnino e Bassiano.

Un riconoscimento, che qualora dovesse arrivare, andrebbe a certificare ulteriormente la grande attività e programmazione in tema di sport del territorio provinciale, anche in ottica di valorizzazione delle risorse architettoniche, storico-archeologiche e naturalistiche.

Ieri il primo atto ufficiale di una serie di attività che nel corso delle prossime settimane porterà alla realizzazione di un dossier tematico e alla definizione della candidatura con il coinvolgimento di altre Amministrazioni comunali.

