Pomezia, inaugurata la nuova area verde di Campo Jemini

Inaugurata questa mattina la nuova area verde di Campo Jemini, ubicata tra l’angolo di via dei Fiordalisi e via delle Campanule. Alla cerimonia hanno partecipato il Comitato di Quartiere, la famiglia Maratta – che ha donato un albero di carrubo messo a dimora qualche giorno fa – e una rappresentanza della Giunta e del Consiglio comunale.

Il progetto di riqualificazione dell’area ha visto la realizzazione di un parco pubblico attrezzato con un’area gioco, percorsi pedonali, recinzioni, area sgambamento cani, due gazebo con area barbecue, una bacheca in legno per le informazioni di quartiere ed infine la posa di prato in tutto il parco e la messa a dimora degli alberi.

“Oggi inauguriamo il primo parco pubblico del quartiere – ha affermato l’Assessore Giovanni Mattias – Un’area polifunzionale pensata per tutti, che ci consente di incrementare la dotazione di verde in Città e aumentare la biodiversità urbana. Gli alberi che sono stati messi a dimora sono specie adatte al contesto ambientale, che a maturità contribuiranno a compensare la produzione di CO2”.

“Questo è il quarto giardino pubblico realizzato o riqualificato in 3 anni della nostra Amministrazione, uno è in via di completamento e un altro partirà nei prossimi giorni. Abbiamo pronti o sono in via di ultimazione i progetti per le ulteriori aree verdi di Campo Ascolano, Castagnetta, Torvaianica Alta e altri ancora – ha sottolineato il Sindaco Adriano Zuccalà – Pensiamo che questa sia la risposta migliore alla sempre crescente richiesta di trascorrere il proprio tempo libero all’aria aperta: l’obiettivo di realizzare un’area verde attrezzata in ogni quartiere della città. Oggi, siamo lieti di mettere a disposizione dei residenti di Campo Jemini un’area completamente fruibile e riqualificata”.