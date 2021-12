Torresina, sceso dal taxi con hashish: arrestato 19enne

I Carabinieri della Stazione di Roma Ottavia hanno arrestato un 19enne brasiliano, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La scorsa notte, i Carabinieri hanno notato il giovane scendere da un taxi in via Virgilio Testa con al seguito uno zaino. Il 19enne, alla vista dei Carabinieri, ha subito cercato di cambiare strada e allontanarsi insospettendo i militari che lo hanno fermato per un controllo, trovandolo in possesso di 2 panetti di hashish.

La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso ai Carabinieri di rinvenire altri 25 panetti della stessa droga.

Tutto lo stupefacente, del peso complessivo di 2,7 kg, è stato sequestrato mentre l’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

