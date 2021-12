Pomezia, inaugurata la nuova piazza San Benedetto da Norcia

Inaugurata questa mattina la nuova piazza San Benedetto da Norcia, completamente rinnovata dopo l’abbattimento della vecchia struttura e la riqualificazione della fontana centrale, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la messa a dimora di nuove alberature e l’installazione di nuovi arredi urbani.



Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili e militari, la polizia locale, le Associazioni d’Arma Pometine e Nazionale Carabinieri.



“Un nuovo volto per una delle piazze principali della nostra Città – ha detto il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà – Un’area più verde, più sicura e più bella che dimostra, ancora una volta, il forte impegno della nostra Amministrazione nella riqualificazione degli spazi di aggregazione per la cittadinanza. Voglio ringraziare il Comandante dei Carabinieri, il Comandante della Guardia di Finanza, il Comandante della Capitaneria di Porto, il Comandante dell’Aeroporto di Pratica di Mare e il Coordinatore delle Associazioni d’Arma Pometine per essere intervenuti questa mattina per omaggiare il monumento ai caduti di Nassiriya”.

