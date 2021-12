Anzio, al via la terza edizione del Natale sul Mare fino al 9 gennaio

Il parco giurassico a Villa Adele, le luminarie, la pista del ghiaccio in Piazza Garibaldi ed il Trenino delle Feste, attivi dal 4 dicembre, i maestosi alberi di Natale che, al centro cittadino ed in Piazza Lavinia, saranno accesi, come da tradizione, con gli spettacoli di mercoledì 8 dicembre, il talento dell’attrice anziate Sara Santostasi, le performance artistiche della Banda Musicale, della Corale Polifonica, dell’Orchestra del Chris Cappell College, dell’AB Dance Accademy, della CST Danza, della Marwey Danza, con la straordinaria partecipazione di Valeria Belleudi, dell’Associazione I Giullari, guidata dall’attrice Elisabetta Bruni, di Liberi Teatranti, la casa di Babbo Natale, il progetto sociale del “Natale inclusivo”, l’evento dedicato al compleanno dell’Imperatore Nerone, la parata di Natale, il “Christmas Fashion Show” di Anzio in Passerella, l’evento “Christmas Parade”, le manifestazioni “Aspettando il Natale”, “Risveglio d’Inverno” con gli studenti dell’Apicio Colonna Gatti, “Natale Insieme”, “La vigilia con Babbo Natale ed i suoi special guest”, “Babbo Run” – gara podistica amatoriale il 26 dicembre ad Anzio Colonia, “Christmas Heroes”, “Anzio in Musica” ed il grande spettacolo di magia ed illusionismo “Magic Christmas”, presentato da Princess of Magic, previsto per il 30 dicembre, alle ore 16.00, in Piazza Pia.