Roma, ruspe a lavoro per chiudere le buche fatte in mesi di lavoro: la Lega chiede chiarezza

“A piazza Sempione il progetto di pedonalizzazione si è rivelato uno scherzo: le ruspe stanno riempiendo le buche aperte nei mesi scorsi. Polemiche, dibattiti, richieste di trasparenza e legalità ora sono un vecchio ricordo e i lavori, voluti fortemente contro tutto e tutti dall’ex presidente del III Municipio Giovanni Caudo, ora consigliere comunale di Roma, sono andati avanti nonostante le divisioni interne, anche al Pd. Le decisioni di Caudo hanno causato uno sfregio alla piazza, compromesso un bene culturale patrimonio dell’intera città, creato problemi di traffico, riduzione di stalli di parcheggi. Sta di fatto che dalla progettazione di piazza Sempione realizzata a Trieste fino a una serie di altre gravi decisioni non possono far rimanere silente il sindaco Gualtieri. Con il clamoroso dietrofront di oggi assistiamo all’ennesima pagina assurda, soprattutto è palese uno spreco totale di risorse inaccettabile per i comitati e i cittadini residenti.

Su questa storia oscura vogliamo vederci chiaro. Per questo, da una parte presenteremo un esposto alla Corte dei conti. Dall’altra chiederemo al sindaco Gualtieri che venga immediatamente sospesa la imminente nomina di Caudo a presidente della commissione speciale sul PNRR. Per un ufficio tanto strategico quanto delicato servono ben altre competenze”.

Lo dichiarano in una nota Fabrizio Santori, consigliere capitolino della Lega e Fabrizio Bevilacqua, capogruppo della Lega in III Municipio.

