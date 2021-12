Roma-Lido, ancora problemi di accessibilità: bloccati 13 ascensori su 30

Il Comitato Pendolari della Roma-Lido ha redatto l’ennesimo bollettino “Accessibilità” nella stazioni della Roma-Lido. Nella giornata di oggi, mercoledì 1 dicembre, 13 ascensori su 30 erano fuori uso. Protestano i disabili costretti a subire enormi disagi.

Roma-Lido, bloccati 13 ascensori su 30. Comitato Pendolari: «Atac ad oggi non è in grado di comunicare la data di riapertura»

Il Comitato Pendolari della Roma-Lido definisce disastrosa la situazione sugli impianti di traslazione (ascensori e scale mobili) sulla Roma Lido. Anche oggi, 13 impianti bloccati sui 30 esistenti all’interno delle stazioni tra C. Colombo e Vitinia

«Non accessibili le prime 3 stazioni di Ostia e le ultime 2 verso Roma, che sono anche chiuse al servizio viaggiatori “sine die – denuncia il Comitato – alcuni dei bus navetta sostitutivi RL4-C.Colombo-Lido Centro, non hanno le pedane per l’accesso per i disabili. Non accessibili anche Vitinia, C. Bernocchi e Tor di Valle Non fruibile Basilica S.Paolo (fermo da settimane l’ascensore per Rebibbia/Jonio). Problemi alle scale mobili a Vitinia (per Roma). Nel lontano marzo ATAC annunciò la “fine” dei lavori di revisione su alcuni impianti, oggi ancora non è in grado di comunicare le date di riapertura. Ferme alcune scale mobili a Magliana (3 su 6), tutte quelle in salita a Piramide Metro B lato RFI Ostiense (2 su 2) e una lato PSP (bin.perTermini) ed anche le due del bin.4 di Basilica S.P. (passeggeri in arrivo da Ostia/Acilia) e quella In salita della banchina per Termini – tutte Nnon segnalate sul sito web Atac».

Disagi enormi per i disabili

A pagare il prezzo più alto per questi disservizi sono le persone disabili, soprattutto quelle che si muovono su una sedia a rotelle che sono costrette a vivere disagi enormi.

«Disastrosa la metro B – concludono dal Comitato Pendolari Roma-Lido – continuano ad essere inaccessibili molte stazioni da Rebibbia e Ponte Mammolo (comprese) a Policlinico (chiusa da novembre 2020); oggi inaccessibili ancheEur Fermi, Garbatella (tutte le scale mobili) e S.Paolo (ascensori). Sempre a rischio (inaffidabilità montascale) Colosseo, Circo Massimo e Cavour. Pur con capienza massima inopportunamente portata, in quarta ondata Covid. dalla Regione Lazio all’80% di bus e treni, permangono inutilmente chiusi i passaggi coperti interni a raso tra Porta San Paolo e Piramide e tra PSP/Piramide e stazione Ostiense RFI. Guasti da mesi i tabelloni elettronici di avviso a Tor di Valle (dir. Ostia) e uno dei 2 del bin.2 di Magliana, Info a cura Comitato Pendolari Roma Ostia)».

