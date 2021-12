Le spiagge di Ostia distrutte dall’erosione: interviene Monica Picca, capogruppo della Lega

«In questi anni lo abbiamo evidenziato più volte, presentando atti in consiglio municipale: le spiagge di Ostia distrutte dall’erosione a seguito delle ondate di maltempo – proprio come sta accadendo in questi giorni – necessitano di lavori di manutenzione. Le mareggiate di queste ore, come riportato anche dalla stampa, fanno emergere il cronico ritardo sui lavori di messa in sicurezza delle spiagge di Ostia, lentezze che ricadono sull’indotto turistico e sugli operatori. Su questo, come Lega, presenteremo un’interrogazione al Municipio X chiedendo conto all’amministrazione di verificare i ritardi sui cantieri da parte della Regione Lazio. Gli arenili del nostro territorio vanno tutelati attraverso interventi strutturali e puntuali». E’ quanto dichiara in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega nel Municipio X.

Mi piace: Mi piace Caricamento...