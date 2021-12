Fondi, Forza Italia: il capogruppo Vincenzo Mattei candidato a Consigliere Provinciale

È Vincenzo Mattei Capogruppo di Forza Italia Città di Fondi il candidato a Consigliere Provinciale della maggioranza di Beniamino Maschietto.

Il prossimo 18 dicembre Sindaci e Consiglieri Comunali della Provincia di Latina voteranno per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia e per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Anche se Ente di secondo livello sono in carico alla Provincia molte competenze tra cui Scuola, Ambiente e Rifiuti.

Eletto Consigliere Comunale nel 2010 con il Sindaco Salvatore De Meo, Vice Presidente del Consiglio Comunale e Presidente della Commissione Urbanistica, Usi Civici e Assetto del Territorio, riconfermato nel 2020 con il Sindaco Beniamino Maschietto e scelto dal Gruppo Consiliare per essere il Capogruppo di Forza Italia, oggi Vincenzo Mattei è il candidato dell’intera maggioranza Maschietto nella lista di Forza Italia per il rinnovo del Consiglio Provinciale.

Dichiara il Capogruppo Mattei: “Credo fortemente che il ruolo della Provincia sia fondamentale nell’ottica di una sempre più necessaria sinergia tra Enti, collaborazione e condivisione siano alla base di rapporti solidi che consentano agli Enti Locali di dare e garantire risposte concrete ai Cittadini e Territori. Ho accettato questa sfida insieme ad una bellissima squadra composta da Amministratori capaci e preparati.

