Babbo Natale arriva all’Archeojazz: mercoledì 8 Dicembre all’area archeologica “Casarinaccio”

Ci sarà anche Babbo Natale fra gli ospiti di mercoledì 8 Dicembre all’area archeologica “Casarinaccio” ad Ardea dalle ore 14.30. Si aprono così i festeggiamenti ufficiali del Natale 2021 organizzati dall’Ardeafilarmonica all’interno dell’area archeologica, oltre al simpatico nonnino vestito di rosso, pronto a raccogliere le letterine dei desideri e a farsi immortalare con grandi e piccini, ci sarà il gazebo che ospita l’iniziativa “Ti regaliamo un libro”. Progetto realizzato per invitare alla lettura, i volontari, regaleranno un libro a scelta a chi vorrà scoprire il fantastico mondo celato fra le pagine di un libro o a chi vorrà aggiungerlo ai regali da mettere sotto l’albero. Non mancherà la musica, con le tradizionali melodie del Natale intonate dall’Ardeafilarmonica e l’immancabile angolo ristoro con il vin brulè, la cioccolata calda, e delle squisite ciambelline al vino in confezione regalo, belle da vedere buone da mangiare.

L’evento è gratuito ma la partecipazione prevede la prenotazione obbligatoria e il possesso del Green Pass rafforzato.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Info: 3471437326; mail: ardeafilarmonica@tiscali.it; fb:ardeafilarmonica;

