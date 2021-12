Ardea, anticorruzione: oggi e domani giornata di formazione dei dipendenti comunali

Oggi e domani i nostri impiegati sono impegnati in una giornata di formazione sul tema dell’anticorruzione. Volevo ringraziare la segreteria generale per aver organizzato questo corso su un tema così delicato quando si parla di pubblica amministrazione: questo corso rappresenta sicuramente un’occasione di confronto tra colleghi che favorisca l’omogenizzazione dei procedimenti amministrativi e di scambio di esperienze tra i diversi uffici del Comune. E mi fa ancora più piacere sapere che il corso è stato organizzato valorizzando le conoscenze di nostre risorse interne che hanno messo a disposizione degli altri colleghi la propria esperienza e i propri studi. Come avevo detto all’inizio della mia esperienza di Assessore al Personale, è anche investendo sulla formazione del dipendente che è possibile offrire un servizio più efficace ed efficiente al cittadino, permettendo al dipendente di conoscere già la legge o la procedura che risponde al quesito del cittadino, oppure di sapere dove andare a cercare una risposta. Maggiore attenzione alla formazione era una delle prime richieste che i dipendenti mi avevano fatto quando, la prima volta, sono andato ad incontrare i dipendenti dell’Anagrafe a via della Croce: i corsi che sono stati fatti recentemente sulle tematiche di stato civile ed anagrafe, gli incontri programmati con Anusca, le nuove risorse che sono entrate hanno sicuramento migliorato la situazione dell’ufficio e penso che anche i cittadini inizino a vederli. Andiamo avanti. Così in una nota l’assessore Alessandro Possidoni.

#comunediardea #formazione