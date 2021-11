Tor San Lorenzo, affluenza record per il Black Friday di Emporio Abate

Affluenza record a Tor San Lorenzo per il Black Fridaydi “Emporio Abate”. Dall’inizio delle promozioni sono iniziate file interminabili alle casse, con circa mille visitatori al giorno tra i vari punti vendita.

Accattivanti promozioni, con sconti da urlo arrivati fino al 70% sul prezzo originario. In tanti hanno acquistato i migliori marchi di make up a pochi euro, altri capi di abbigliamento e profumeria. Un vastissimo catalogo che ha coinvolto anche il settore dell’intimo e della casa.

Un passaparola girato anche nei social network che ha fatto il giro della provincia di Roma, con tanti visitatori provenienti anche dai comuni del litorale e dei castelli romani.

pagina ufficiale di facebook che ha quasi raggiunto i 20mila followers.

«Il Black Friday finisce il 30 novembre – dichiara il proprietario Salvatore Abate – ma gli sconti dureranno fino al 24 dicembre per la gioia dei nostri clienti che non finirò mai di ringraziare. Per quasi tutto il mese di dicembre chi ci verrà a trovare potrà fare regali importanti, risparmiando tanti soldi. In questi giorni di Black Friday nei nostri punti vendita abbiamo raggiunto quota mille visitatori al giorno. Un dato incredibile, considerando anche il maltempo e il periodo di pandemia. Un successo non solo per le nostre attività ma per tutto il territorio. Logicamente ringraziamo tutti i nostri sostenitori che continuano a condividere i nostri post ogni giorno dai nostri social».

