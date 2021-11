Roma, sorpresa a rubare alcolici in un minimarket: arrestata

A seguito di una segnalazione giunta al numero di pronto intervento 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato una 46enne, con precedenti, con l’accusa di rapina.

La donna, ieri pomeriggio è entrata in un mini market di via di Boccea, e dopo aver prelevato degli alcolici dagli scaffali ha cercato di uscire senza pagarli, ma è stata sorpresa dal dipendente del minimarket, un cittadino del Bangladesh di 25 anni. A quel punto la donna gli ha aizzato contro il cane, che ha morso il giovane ad un ginocchio, poi si è allontanata. La fuga della donna è durata pochissimo perché i Carabinieri poco dopo l’hanno raggiunta ed arrestata. La vittima nel frattempo è stata medicata all’ospedale Cristo Re e dimessa, mentre la donna è stata portata in ospedale per essere sottoposta a terapia per un principio di coma etilico.

Dopo l’arresto la donna è stata condotta presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

