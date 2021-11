Fiumicino, il sindaco Montino su Aeroporto: “Con la variante Covid-19 bisogna aumentare i controlli”

“L’arrivo della nuova variante del Covid-19 preoccupa tutti e deve spingerci alla massima prudenza e a maggiori controlli”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Dopo l’aumento dei contagi e l’appello delle autorità sanitarie, noi abbiamo emanato subito un’ordinanza con effetto immediato, ma non è sufficiente – sottolinea -. L’aeroporto è un punto estremamente sensibile, per ovvie ragioni. Come ormai sappiamo benissimo, il virus viaggia con gli spostamenti aerei e si diffonde velocissimamente. Per questo è necessario incrementare sensibilmente i controlli in aeroporto sui passeggeri in arrivo”.

“Bene il provvedimento del ministro Speranza che vieta l’ingresso da alcuni paesi dell’Africa, ma serve una stretta anche sulla triangolazioni – prosegue -. Come sappiamo, è possibile aggirare le singole chiusure passando da altri paesi non sottoposti a restrizioni e questo va evitato”.

“Chiedo, inoltre, alle autorità competenti di imporre maggiore cautela alle compagnie aeree – conclude – chiedendo i tamponi anche alla partenza e l’obbligo di mascherina per tutta la durata del viaggio perché molte compagnie non applicano il rigore necessario. Mi rivolgo anche ad ADR, che fin dall’inizio della pandemia si è distinta per l’attenzione alla situazione e la collaborazione con le autorità sanitarie, percheé predisporre tutti i controlli di personale e viaggiatori dentro e fuori l’aerostazione con tutte le struttre e i percorsi dedicati che si riveleranno necessari. Dobbiamo, in tutti i modi, evitare che la situazione peggiori e che ci costringa a ulteriori restrizioni”.

