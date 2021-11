Latina, servizio di controllo straordinario ad Aprilia

Prosegue incessante l’attività di controllo per il contrasto la repressione e prevenzione dei reati predatori posta in essere dalla Polizia di Stato.

Nella giornata di oggi il Questore di Latina ha disposto mirati servizi straordinari di controllo, svolti nella zona della “La Gogna” alla periferia di Aprilia, a seguito anche della recente petizione inviata dalle associazione dei cittadini della borgata.

In particolare sono state pattugliate le zone di via Crati e via Gidora ove erano sono stati segnalati alcuni furti.

