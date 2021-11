Civitavecchia, guasto ad una importante condotta: utenti senza acqua fino a questa notte

Il gestore del servizio idrico Acea Ato 2 ha comunicato che a causa di un improvviso guasto verificatosi nella mattinata di oggi, su una importante condotta, si potranno verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti zone del comune di Civitavecchia: Campo dell’Oro, San Gordiano, Via Terme di Traiano alta (fino all’intersezione con Via dell’Immacolata), Via Bandita delle Mortelle.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Acea Ato 2, che si è scusata per il disagio arrecato, informa che ha messo in atto ogni azione per minimizzare la durata del disservizio attivando prontamente le operazioni di ripristino del danno. Per limitare i disagi ai cittadini è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti vie: via Morandi (fronte ingresso Parco Martiri delle Foibe), Largo Acquaroni 24 (Caserma Piave), via Papacchini (fronte supermercato), Piazza Verdi, piazzale degli Eroi.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Il termine del disservizio è previsto nella nottata di oggi.

