Parco del Pineto, sgomberato accampamento abusivo: avviati gli interventi di bonifica

Si è svolta ieri mattina, presso il Parco regionale urbano del Pineto, un’operazione finalizzata al ripristino del decoro di un’area, sita in via Ettore Stampini, occupata da un insediamento abusivo. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XIII Gruppo “Aurelio, coordinati dal Dirigente Dr. Massimo Fanelli, unitamente a personale della Polizia di Stato del Distretto “Aurelio”, diretto dal Dirigente Dr. Alessandro Gullo, hanno proceduto allo sgombero del sito dove erano presenti una decina di baracche, costruite con materiale di risulta. All’interno sono stati trovati 8 cittadini di nazionalità straniera, nei cui confronti sono stati avviati gli accertamenti per verificare la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale.

Al termine dell’intervento, sono state avviate immediatamente le opere di abbattimento delle baracche. Dureranno diversi giorni invece le operazioni di bonifica dell’area.

Mi piace: Mi piace Caricamento...