Latina, riapre il parcheggio interrato dell’Ospedale di Formia

Apre domani, alle ore 9.30, il parcheggio interrato dell’Ospedale Dono Svizzero di Formia alla presenza del Direttore Generale Silvia Cavalli, del Direttore Dea I Giuseppe Ciarlo, e del Sindaco di Formia Gianluca Taddeo . La Asl di Latina ha intrapreso, fin dai primi mesi dell’anno, un percorso finalizzato alla valutazione dello stato di conservazione e consistenza del parcheggio interrato, a cui è seguito la definizione di un progetto di risanamento dello stesso. La ditta incaricata, attraverso l’esecuzione di impianti per la messa in sicurezza e opere di

segnaletica, ha ultimato i lavori destinati al risanamento del garage interno dell’Ospedale, di cui è stata data informativa al Comune di Formia e ai Vigili del Fuoco, che hanno preso atto della riapertura e del cessato pericolo. La riapertura è fondamentale in quanto gli 80 posti auto riservati al personale del Presidio garantiranno una maggiore fruibilità degli spazi, ed eviteranno i disagi causati dalla carenza di posti nelle aree esterne dell’ospedale.

