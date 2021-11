Latina, piantumazione di un albero di Olivo nel giardino della scuola G. Rodari

In occasione della Giornata Internazionale dell’OLIVO, venerdì 26 novembre alle ore 9.30, il Club per l’UNESCO di Latina donerà un albero alla scuola primaria “G. Rodari” di Latina. La Giornata Internazionale dell’OLIVO, proclamata nel 2019 dall’UNESCO, nasce con l’obiettivo d’incoraggiare la protezione di un albero che è simbolo dei valori di pace, saggezza e armonia. Secondo alcuni esperti l’olivo è uno dei più potenti fissatori di CO2, quindi particolarmente efficace per combattere i cambiamenti climatici. La cerimonia di piantumazione si svolgerà nel giardino della scuola alla presenza dei giovani allievi che saranno eruditi sull’importanza della lotta ai cambiamenti climatici. Saranno presenti, oltre alla dirigente scolastica Eliana Valterio e gli insegnanti delle scolaresche, il presidente del Club per l’Unesco di Latina Mauro Macale. «Il tema della piantumazione di alberi riveste un importante significato sociale, culturale, economico e ambientale che rappresentano il fulcro degli obiettivi proposti dall’agenda 2030, coinvolgere le nuove generazioni ci da l’opportunità di educarli a prendersi cura del mondo che erediteranno – ha affermato Mauro Macale presidente del Club per l’Unesco di Latina – ed è bello vedere che, mentre molto paesi tagliano alberi, la Repubblica Italiana si contraddistingue per l’aumento, nell’ultimo quinquennio, del 31% del parco forestale, che la dice lunga sul nostro grado culturale e di attenzione a favore dell’ambiente».

