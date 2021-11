Ladispoli, il Comune vicino agli operatori balneari

“Con la presentazione del progetto per la difesa della costa abbiamo compiuto un importante passo in avanti per il futuro dell’economia legata al turismo balneare. La strada è ancora lunga ma la lotta all’erosione marina rappresenta uno degli obiettivi prioritari dell’amministrazione comunale di Ladispoli”. A parlare è il sindaco Alessandro Grando dopo la presentazione del piano di protezione della costa agli operatori balneari della città. “A nome dell’amministrazione – prosegue Grando – colgo l’occasione per ringraziare il consigliere comunale dott. Filippo Moretti e l’ingegner Paolo Pravato, unitamente a tutti i tecnici, per l’eccellente lavoro svolto fin qui. Il mare è la risorsa principale per l’economia turistica del territorio di Ladispoli, è nostro dovere lavorare per fornire risposte certe e sicure agli operatori del settore balneare. Purtroppo talvolta l’operato degli enti locali rischia di essere vanificato da fattori esterni, come la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha nuovamente messo in discussione le concessioni. Rinnovo a nome dell’amministrazione comunale il massimo sostegno nei confronti della categoria del balneari. È vergognoso che da oltre 10 anni queste imprese, per la maggior parte a conduzione familiare, debbano vivere nell’incertezza dopo aver dedicato una vita di sacrifici alla propria attività. Siamo stati e continueremo ad essere al loro fianco, pronti a mettere in campo tutto il nostro supporto per continuare insieme a valorizzare la nostra costa ed a migliorare i servizi offerti ai cittadini e ai turisti”.

