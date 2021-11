XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (313a puntata) PUGILATO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– FRANCESCO MUSSO – (Port-Saint-Louis-du-Rhône, 22 agosto 1937) È stato campione olimpico dei pesi piuma alle Olimpiadi di Roma del 1960. Piemontese di Acqui Terme, benché nato in Francia, ha ottenuto risultati soprattutto nei dilettanti, dove ha svolto una carriera di valore assoluto. Dopo aver vinto la medaglia d’argento ai Campionati italiani nel 1957 a Bologna, si laurea Campione italiano dei pesi piuma, nel 1958, a Terni. Passato ai pesi leggeri, vince la medaglia d’oro ai Campionati mondiali militari, nel 1958, a Bologna e nel 1960, a Wiesbaden. Lo stesso anno, a Torino, è ancora oro ai Campionati italiani, nei leggeri. In questa categoria, però, milita anche il milanese Sandro Lopopolo. In vista delle Olimpiadi di Roma, il selezionatore azzurro Natalino Rea, decide di far scendere di categoria Musso, per farlo combattere nuovamente nei piuma. L’astuzia di Rea ebbe pieno successo. Alle Olimpiadi, Musso vinse tutti e cinque gli incontri, conquistando così la medaglia d’oro dei pesi piuma, contro lo jugoslavo Miloslav Paunovic (4-1), il sudcoreano Soon Chun-Song (5-0), il sovietico Boris Nikanorov (3-2), il finlandese Jorma Limmonen (5-0) e, in finale, il polacco Jerzy Adamski (4-1). Lopopolo, a sua volta, vinse la medaglia d’argento dei leggeri.