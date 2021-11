Lavinio, domenica 14 novembre i volontari Care The Oceans puliscono la spiaggia - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Si svolgerà domenica 14 novembre 2021 la consueta pulizia spiaggia aperta a tutti organizzata dall’Organizzazione di Volontariato per la difesa diretta della flora e fauna acquatica Care The Oceans, con la collaborazione della Onlus Creature del Mare e di Lavinio Civica. L’attività prevede di pulire il tratto di spiaggia libera a Lido di Lavinio e vedere sul campo con i partecipanti i danni che i rifiuti abbandonati causano all’ecosistema marino e di riflesso all’uomo. Gli organizzatori danno appuntamento per domenica 14 novembre alle ore 15 davanti al Lido balneare Grillo Moro ad Anzio , località Lido di Lavinio e raccomandano ai partecipanti di indossare abbigliamento comodo, scarpe chiuse, avere con sé guanti non di plastica e una mascherina che copra il naso e la bocca. Gli organizzatori ringraziano anche il comune di Anzio per la concessione del gratuito patrocinio.

Per informazioni e contatti:

– Numero di telefono, Whats App e Telegram: 3275941329

– Pagina Facebook: care the oceans organizzazione di volontariato