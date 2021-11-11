 ECO FAIR PLAY AL PARLAMENTO EUROPEO - L'Eco Del Litorale | Notizie online


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ECO FAIR PLAY AL PARLAMENTO EUROPEO

Ruggero Alcanterini
Pubblicato il

11 NOVEMBRE 2010 – SVOLTA STORICA AL PARLAMENTO EUROPEO. GLI ARGOMENTI DALLA ULTIMA PAGINA ALLA PRIMA: SPORT PULITO STA DIVENTANDO UN CAVALLO BIANCO E CON ESSO UNA CHIAVE ESEMPLIFICATIVA DEL CONCETTO E DEL VANTAGGIO SOCIALE, MEDIANTE LA TRANSIZIONE ETICA . GLI ON. ZANICCHI E IACOLINO, GAILLARD, COLLOVATI, CHANTAL BORGONOVO E IL PRESIEDENTE DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO FAIR PLAY, RUGGERO ALCANTERINI, SI SONO INCONTRATI IERI PER UNA CONFERENZA STAMPA INTERNAZIONALE NELLA SEDE DEL PARLAMENTO EUROPEO A BRUXELLES…

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