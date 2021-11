Tor San Lorenzo, nuovi casi di positività al Covid-19 al plesso di via Tanaro: tre classi finiscono in quarantena - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Altre tre classi sono finite in quarantena preventiva a causa di nuove positività da Covid 19 all’Istituto Comprensivo Ardea II.

A comunicarlo la stessa scuola in diverse circolari pubblicate sul sito istituzionale. Ultima, in ordine di tempo quella di ieri (circolare n.84) dove viene comunicato un caso di positività al Covid-19 che ha portato alla quarantena precauzionale da oggi, 10 novembre la 4^C, fino a nuove comunicazioni Asl.

Di pochi giorni fa, invece, altre circolari e casi positivi al Covid-19. “Si comunica che a seguito della comunicazione di caso positivo nella classe 1^C della scuola primaria di via Tanaro – si legge nella circolare n.78 del 7 novembre 2021 – viene disposta quarantena precauzionale fino a nuova comunicazione da parte della ASL RM6″. Sempre in via Tanaro un altra positività al Covid 19 ha portato alla quarantena precauzionale dal 10 novembre della 4^C, fino a nuove comunicazioni Asl.

Di ieri la circolare n. 83 con le ulteriori disposizioni, come da comunicazione dell’équipe anti Covid della ASL RM6, per la quarantena degli alunni precisando che i soggetti (soltanto loro, non il relativo nucleo familiare) resteranno in quarantena con effetto immediato senza allontanarsi dal proprio domicilio: 08-11-2021 (10° giorno), giorno nel quale è prevista l’esecuzione del tampone antigenico rapido; 12-11-2021 (14° giorno) qualora non venga effettuato il tampone. “Gli insegnanti della classe – si legge nella nota – continueranno a svolgere regolarmente l’attività didattica salvo specifica segnalazione di criticità relative al loro profilo di rischio, rispetto al caso in oggetto; solamente in tale evenienza dovrà essere trasmesso il modello allegato compilato”.

Sempre nella giornata di ieri, con la circolare n.82, l’istituto comunica che, a seguito della segnalazione di caso positivo nella scuola dell’infanzia di via Campo di Carne, in considerazione dell’indagine epidemiologica svolta dalla ASL RM6, “non si ritiene necessario disporre misura di quarantena per la scuola infanzia

sezione H, sezione G”.

Di soli tre giorni fa (circolare n.79)un altro caso positivo nella classe 2^C della scuola primaria di via Tanaro con tanto di quarantena precauzionale per tutta la classe che, come da circolare pubblicata ieri (n.81), coinvolgerà soltanto gli alunni (non il relativo nucleo familiare) che resteranno in quarantena con effetto immediato senza allontanarsi dal proprio domicilio sino al: 12-11-2021 (10° giorno), giorno nel quale è prevista l’esecuzione del tampone antigenico rapido; – 16-11-2021 (14° giorno) qualora non venga effettuato il tampone.

