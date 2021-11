Anzio, un successo l'apertura della nuova associazione culturale olistica “Arcade” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Grande successo per l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione culturale olistica “Arcade” avvenuta sabato 30 ottobre ad Anzio in presenza di un folto gruppo di invitati, amici della nuova organizzazione. E’ stata così presentato tutto l’organigramma e la mission associativa che lo ricordiamo, è incentrata a favorire lo scambio di servizi e di attività tra le persone al fine di valorizzare i rapporti umani solidali. Confermato l’impegno, è stato spiegando quanto sia importante attivare percorsi di assistenza alla persona e di supporto alle problematiche riguardanti la sfera sociale. Durante l’evento, non sono mancati i momenti di goliardia, di scherzo e soprattutto di confronto con i presenti. Sono stati visitati i locali della sede, adibiti a festa, con tanti temi di “carattere” olistico culturale, accompagnati da sottofondi musicali di categoria. A conclusione dell’evento, nell’auspicare un percorso di servizi e di formazione dei migliori sul territorio, i fondatori hanno ammirato insieme ai presenti, un breve ma intenso e significativo spettacolo pirotecnico di augurio all’iniziativa.