MARINETTI E IL FUTURISMO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

3 NOVEMBRE 2016
IL MANIFESTO DEL FUTURISMO, PUBBLICATO A PARIGI DA FILIPPO TOMMASO MARINETTI NEL 1909, INNEGGIAVA ED INNEGGIA AD UNA BELLEZZA NUOVA, LA BELLEZZA DELLA VELOCITA’: “SE PREGARE VUOL DIRE COMUNICARE CON LA DIVINITA’, CORRERE A GRANDE VELOCITA’ E’ UNA PREGHIERA”. LE IMMAGINI LEGATE ALLE DISCIPLINE SPORTIVE RAPPRESENTANO IN MODO GENIALE L’ESALTAZIONE DEL DINAMISMO, ENZIMA ESSENZIALE CHE HA ISPIRATO BOCCIONI, BALLA, SEVERINI, RUSSOLO, CARRA’, DEPERO, SCARPITTA, SASSU, PRAMPOLINI, DOTTORI, TULLIO DI ALBISOLA, BONETTI, MANCIOLI…