Anzio cambia passo! I rifiuti, adesso, "si gettano anche con lo smartphone" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Un tutor intelligente per una perfetta raccolta differenziata, che riconosce i prodotti dal codice a barre o addirittura da una foto, e spiega come conferirli correttamente, distinguendo tutti i materiali che lo compongono. Si tratta di un vero e proprio assistente personale, che ricorda ai cittadini il calendario del porta a porta e li aiuta, ogni giorno, a compiere scelte più sostenibili. Tutto questo e molto altro è Junker, l’App per la raccolta differenziata più evoluta d’Italia, che da oggi sbarca anche nella Città di Anzio, insieme al nuovo servizio di igiene pubblica, gestito dalla società pubblica Ambiente Energia e Territorio Spa.

Oltre all’attivazione delle nuova applicazione, su tutto il territorio comunale, è in corso la campagna informativa, con la massima diffusione di manifesti, locandine e pieghevoli, consegnati a domicilio presso le varie utenze.

“Con l’entrata in servizio della nuova azienda pubblica e con le numerose migliorie introdotte, tra le quali l’App per la raccolta differenziata,– affermano il Sindaco, Candido De Angelis e l’Assessore alle politiche ambientali, Gualtiero Di Carlo, – puntiamo ad un servizio d’eccellenza ed a raggiungere percentuali record di raccolta differenziata. Lo dobbiamo fare per amore della nostra Città, unica Bandiera Blu e Bandiera Verde del litorale romano, ma anche per il testimone che lasciamo alle nuove generazioni, che hanno tutto il diritto di vivere in un ambiente sano e sostenibile”.

COME FUNZIONA JUNKER APP ANZIO

Basta scaricare gratuitamente l’App sul proprio smartphone. Da quel momento, per sciogliere ogni dubbio davanti ai bidoni della differenziata, sarà sufficiente inquadrare il codice a barre dell’imballaggio; oppure, se non presente, scattare una semplice foto al prodotto, per sapere di quali materiali è composto e come va conferito. Junker App, grazie alla geolocalizzazione, è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente. Tanto semplice da essere rivoluzionaria! Junker, che è tradotta in dieci lingue, è intuitiva anche per i non nativi digitali ed accessibile ai non vedenti. Grazie ad un database interno di oltre 1 milione e 600 mila prodotti, è la guida alla raccolta differenziata più accurata d’Europa. Se, tuttavia, dovesse capitare che non riconosca il prodotto, l’utente potrà scattare la foto del prodotto direttamente dall’App, per ricevere in pochi secondi le informazioni sul suo corretto conferimento. La referenza sarà poi aggiunta al database, valorizzando così la collaborazione dei Cittadini.

UN’UNICA APP, TANTI SERVIZI PER L’AMBIENTE E LA SOSTENIBILITÀ

Facilità di utilizzo ed interattività sono le principali caratteristiche dell’App, che riunisce, in un unico strumento, tanti e diversi servizi, utili non solo a risolvere dubbi e prevenire eventuali multe per errori nella raccolta differenziata, ma anche a diffondere comportamenti più sostenibili. Al suo interno i Cittadini troveranno infatti quiz per imparare sì a differenziare, ma anche a ridurre i propri rifiuti, mappe di tutti i punti di raccolta e le buone pratiche di economia circolare presenti sul territorio. Grazie a Junker l’Amministrazione Comunale avrà la possibilità di inviare messaggi diretti ai propri concittadini, per comunicare in temporeale avvisi, iniziative, interruzioni o cambiamenti nei servizi pubblici.

“L’attenzione degli italiani nei confronti dell’ambiente sta crescendo rapidamente. – sottolinea Noemi De Santis, co-fondatrice di Junker – Con la nostra App vogliamo contribuire a valorizzare questa sensibilità, dimostrando che praticare la sostenibilità nella vita quotidiana è non solo possibile, ma anche facile e divertente. Siamo molto orgogliosi di mettere a disposizione dei cittadini di Anzio e dell’Amministrazione la migliore tecnologia disponibile, per differenziare senza più dubbi o errori”.

Per maggiori informazioni visita il sito: http://www.junkerapp.it