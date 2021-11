E SE DOMANI? LA RIFLESSIONE E L’APPELLO DI “SENIOR E NON SOLO”. - L'Eco Del Litorale | Notizie online

I versi, le parole di questa canzone piena di significati e di sentimento, splendidamente interpretata da Mina, valgono anche per chi ha percorso buona parte del ciclo terreno e invitano a pensare futuro, anche di quello degli ottuagenari vieppiù condizionato dall’incognita della vita e purtroppo stracolmo di se, tal quali quelli del passato e con l’aggiunta di alcuni fondamentali ma. Insomma, oggi ricorre la Festa di Tutti i Santi e quindi senza l’esclusione di alcuno, ma domani ci sarà la giornata dedicata alla commemorazione dei defunti e in particolare a coloro che ci hanno lasciato in questo periodo di pandemia, che stiamo vivendo, una ecatombe che pur in esaurimento ci continua a sospingere verso un catastrofico bilancio, fatto di oltre centocinquantamila vittime, di un rivolgimento sociale irreversibile e soprattutto della strage dei nostri anziani, della parte più fragile della nostra collettività, che forse poteva essere salvata, se …

Per questo, noi della Associazione Nazionale “SENIOR E NON SOLO” avvertiamo l’esigenza di lanciare un messaggio di speranza e al contempo un monito nei confronti delle Istituzioni, delle Camere, dei Partiti, dei Sindacati, della società civile nelle sue più diverse articolazioni, affinché non si perda di vista il cardine fondamentale della giustizia sociale, su cui far ruotare la dinamica della rinascenza per il Paese. E proprio in nome della giustizia sociale – ricordando gli impegni assunti dalla Repubblica in nome della Costituzione nei confronti di chi ha già dato e adesso merita di ricevere concrete forme di giusto riconoscimento e riconoscenza in vita, piuttosto che alla memoria – facciamo appello al senso di responsabilità, affinché si affronti con urgenza il tema della restituzione dei diritti, delle agevolazioni fiscali, delle equiparazioni, degli adeguamenti e della implementazione anagrafica delle pensioni per quasi quattro milioni di italiani, ovvero il 6,5 per cento dei cittadini, che hanno superato gli ottanta anni e che per il momento hanno maturato soltanto il diritto alla terza dose di vaccino.

