Sabaudia, il sindaco festeggia i 100 anni di Lia Mallardo Romito - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nella giornata odierna il sindaco Gervasi ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale e della Città tutta alla signora Lia Mallardo Romito che proprio oggi ha compiuto cento anni.

“Alla professoressa Mallardo Romito rivolgo i miei più sentiti auguri di buon compleanno con infinita stima e riconoscenza per quanto dato alla comunità di Sabaudia attraverso la delicata quanto importante professione di docente. Laureata in chimica industriale, ha iniziato ad insegnare ai marinaretti del Caracciolo per poi proseguire la carriera presso la scuola media, insegnando matematica a tante e diverse generazioni di sabaudiani. Divenuta infine dirigente negli Istituti di Sabaudia, Pontinia e San Felice Circeo, la professoressa Mallardo Romito è memoria storica e figura di riferimento per il mondo scolastico, con alunni e colleghi che ancora oggi la ricordano con tanto affetto – ha commentato il sindaco Gervasi – Cento anni sono un traguardo importante, emblema di un percorso di vita intenso, ricco di esperienze e ricordi da condividere con le persone che si hanno accanto e alle quali si vuole bene. E mi fa piacere che Sabaudia possa contare su diversi centenari, in prevalenza donne, perché questi rappresentano davvero una ricchezza per tutti noi, in particolar modo per le giovani generazioni, e come tale sono un ‘patrimonio’ da custodire”.