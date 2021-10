Cisterna di Latina, antico mosaico riemerge nel cimitero durante i lavori di manutenzione - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Sindaco ha contattato così subito la Soprintendenza. Presto ci sarà un sopralluogo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti così da valutare l’importanza della pavimentazione con mosaico tornata alla luce nel civico cimitero di Cisterna di Latina.

L’antica pavimentazione è stata scoperta durante i lavori di manutenzione in corso nei locali che ospitano gli uffici del cimitero. Il pavimento si estende per circa 20 metri quadri e al centro è presente un mosaico in tessere bianche e nere raffigurante un teschio con ossa incrociate, sormontato dal simbolo della croce, mentre sotto si trova la sigla G.E.P. e un bastone pastorale con una spada incrociati.