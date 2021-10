Tor San Lorenzo, partiti i lavori di rifacimento di viale Nuova California - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Procedono spediti i cantieri per la riqualificazione del nostro territorio.

E’ partito il lavoro di rifacimento di Viale Nuova California lungo tutto il tratto che parte da Viale San Lorenzo e arriva a Largo delle Marmore.

La sistemazione di un importante tratto di strada che collega l’arteria principale con il centro del quartiere e, soprattutto, garantisce sicurezza ai luoghi di aggregazione dei nostri giovani quali la Scuola di Via Tanaro e il Parco di Via Reno.

Continuano i lavori per mettere in sicurezza il territorio comunale.

Anche questi lavori sono stati resi possibili grazie al risanamento delle casse comunali e del costante e minuzioso lavoro portato avanti da questa Amministrazione.

Iniziano a realizzarsi i progetti di una nuova città con servizi adeguati alle esigenze dei cittadini. E ulteriori lavori sono pronti a partire. Ardea riparte