Sabato 30 e domenica 31 a Roma il vertice G20 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Sabato 30 e domenica 31 ottobre a Roma è in programma il vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20, le principali economie mondiali. L’evento principale sarà alla “Nuvola”, nel quartiere Eur, mentre il Palazzo dei Congressi ospiterà il centro stampa per i mezzi di informazione.

Dalle 19 di venerdì 29 ottobre, e sino alla conclusione dell’evento, è prevista l’attivazione di un’ampia area di massima sicurezza di 10 chilometri quadrati attorno a “La Nuvola”, con divieti di sosta e fermata, chiusure al traffico pubblico e privato.

Aree di sicurezza anche in Centro, sia per la necessità di creare corridoi per il trasferimento dei partecipanti verso l’Eur sia per gli eventi collaterali al vertice. Le aree saranno istituite attorno alla piazza del Quirinale, alle Terme di Diocleziano e alla Fontana di Trevi.

Tutte le informazioni in dettaglio con le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico