Anzio, certificati anagrafici nelle tabaccherie: inaugurato il nuovo servizio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A partire da oggi, giovedì 28 ottobre, i certificati anagrafici della Città di Anzio, come il certificato di residenza o dello stato di famiglia, nell’ottica di semplificare i servizi per i cittadini, potranno essere rilasciati anche nelle prime 14 tabaccherie convenzionate.

L’innovativo servizio, che segue la convenzione tra il Comune di ANZIO e la FIT, Federazione Italiana Tabaccai, è stato inaugurato questa mattina, presso la tabaccheria in Via Ardeatina 139 – Lido delle Sirene, alla presenza del Sindaco, Candido De Angelis, del Vicesindaco, Danilo Fontana e del Consigliere Comunale, Angelo Mercuri che, con il massimo impegno, ha lavorato al raggiungimento dell’importante obiettivo.

A breve, in una seconda fase, l’adesione al progetto potrà essere estesa a tutte le tabaccherie, associate FIT, della Città di Anzio, con il conseguente incremento dei punti vendita convenzionati.

“Con questo innovativo servizio, in positiva collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai, – comunica il Sindaco De Angelis – i cittadini avranno maggiore opportunità di scelta, attraverso le attività del nostro territorio che, integrando alcuni servizi comunali, rappresenteranno un importante punto di riferimento per le certificazioni”.

Di seguito i certificati che saranno rilasciati dalle tabaccherie:

• Anagrafico di NASCITA

• Anagrafico di MORTE

• Anagrafico di MATRIMONIO

• Di CITTADINANZA

• Di Esistenza in VITA

• Di RESIDENZA

• Di Stato CIVILE

• Di Stato di FAMIGLIA

• Di Stato di Famiglia e di Stato Civile

• Di Residenza in CONVIVENZA

• Di Stato di Famiglia AIRE

• Di Stato LIBERO

• Anagrafico di UNIONE CIVILE

• Di CONVIVENZA

Le prime tabaccherie ad attivare il servizio sul territorio comunale sono le seguenti:

41 ANZIO VIA DI VALLE SCHIOIA 92

2 ANZIO VIA XX SETTEMBRE 22

7 ANZIO VIA ROMA 61

21 ANZIO PIAZZA DEL CONSORZIO SNC

9 ANZIO PIAZZA CESARE BATTISTI 22/23

13 ANZIO VIA ARDEATINA 162

20 ANZIO VIA ARDEATINA 559/A LOC. LIDO DEI PINI

42 ANZIO VIA ARDEATINA 139 FRAZ. LIDO DELLE SIRENE

32 ANZIO VIA TRIPOLI 39

28 ANZIO VIALE GUGLIELMO MARCONI 207/209

45 ANZIO VIALE ALLA MARINA 45

11 ANZIO VIA NETTUNENSE 219

36 ANZIO VIA DEGLI ETRUSCHI 27

57 ANZIO VIA DI VILLA CLAUDIA 98.

Per ogni operazione di rilascio dei certificati, il costo è di 2 euro IVA compresa. E’ attivo anche il servizio di rilascio certificati della Camera di Commercio.