Halloween 2021 ad Anzio: ecco tutti gli appuntamenti del 30 e 31 ottobre organizzati dal Comune - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Doppio appuntamento dedicato ai bambini, ad Anzio ed a Lavinio, per Halloween 2021, programmato dall’Associazione Commercianti, in collaborazione con l’Assessorato alle attività produttive, turismo e spettacolo, guidato da Valentina Salsedo.

Sabato 30 ottobre, dalle 10.30 in Piazza Lavinia e domenica 31 ottobre, dalle ore 15.00 in Piazza Pia e successivamente in Piazza Garibaldi, l’evento spettacolo firmato “Cocacola”, musica dal vivo, animazione, truccabimbi, caccia al tesoro ed il trenino di Halloween itinerante “dolcetto o scherzetto”, attivo, con numerose fermate, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Per informazioni e prenotazioni 342 8875791 e 339 1868803.