Anzio, sabato 30 ottobre apre i battenti "Arcade", la nuova associazione olistico-culturale del territorio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Sabato 30 ottobre ad Anzio apre i battenti, in via Rinascimento, la nuova associazione olistico-culturale “Arcade”.

Un’organizzazione che avrà un approccio di tipo olistico, che si propone di prendersi cura della persona a 360 gradi ovvero in tutta la sua interezza, non solo corpo ma anche mente ed emozioni. Tra le attività proposte ci saranno: Caf-Consulenze legali, assicurative e infortunistiche a cura dell’avvocato Antonio Cristiano Grillo, Consulenze psicologiche e pedagogiche seguite dal dott. Giovanni Mattia, sindacato comparto scuola con responsabile Daniele Querini, Centro Studi con sostegno allo studio fornito da personale laureato e qualificato.

Inoltre periodicamente ad arricchire la dimensione artistica verranno proposti percorsi di arte terapia, musico terapia, teatro terapia, musica con lo studio di uno strumento musicale (flauto traverso, chitarra, pianoforte ecc.); attività per la mente e per il corpo come la Mindfulness e lo yoga.

A tutti i tesserati sarà riservata la partecipazione ad appositi seminari con cadenza mensile, riguardanti argomenti che spazieranno da: temi inerenti alla psicologia, pedagogia, musico terapia, lezioni concerto, storia della musica e ascolto, archeologia e geologia, difesa personale femminile e Mindfulness.

“Un sogno che si avvera- commenta Fabio Vetrano uno dei soci fondatori – con un gruppo di amici abbiamo deciso di mettere a frutto le competenze acquisite nel corso di anni di studio e di lavoro sul campo, per promuovere iniziative atte a favorire lo scambio di servizi e di attività tra le persone al fine di valorizzare i rapporti umani solidali”.

“Adesso tocca a voi! – conclude il presidente dell’associazione Mattia Rita – ci auguriamo di poter percorrere insieme a tutti voi questo cammino di crescita personale, sociale per il benessere del nostro territorio e della nostra comunità. Vi aspettiamo sabato 30 ottobre, in via Rinascimento alle ore xxx per l’inaugurazione” .