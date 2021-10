XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (303a puntata) PALLACANESTRO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

(Gorizia, 31 maggio 1938) A 22 anni, ha partecipato al Torneo di Pallacanestro, nel ruolo di ala, classificandosi quarto, insieme con Mario Alesini, Antonio Calebotta, Achille Canna, Giovanni Gavagnin, Augusto Giomo, Gianfranco Lombardi, Gianfranco Pieri, Alessandro Riminucci , Gianfranco Sardagna, Gabriele Vianello. Sei volte campione d’Italia e due volte miglior marcatore della massima serie, dal 2006 fa parte della Italia Basket Hall of Fame. Cresciuto a Gorizia, ha esordito nelle Elette con la Moto Morini Bologna e ha poi giocato ad alto livello con l’Olimpia Milano, l’Ignis Sud di Napoli, diventata poi “Fides Partenope” e di nuovo a Varese per la Pallacanestro Varese. Ha chiuso con un biennio all’AMG Sebastiani Rieti. È stato due volte il miglior marcatore della massima serie: nel 1960-61 e nel 1964-65, segnando rispettivamente 509 e 562 punti con l’Olimpia Milano. In totale, ha segnato 5104 punti in Serie A Ha giocato in Nazionale dal 1960 al 1968. In totale ha disputato 78 gare ufficiali segnando 816 punti, di cui 148 all’Europeo di Breslavia 1963 e 125 al Mondiale di Rio de Janeiro 1963. Ha preso parte anche ai Tornei olimpici di Roma 1960, Tokyo 1964 e Città del Messico 1968[1]. In maglia azzurra ha vinto i IV Giochi del Mediterraneo disputati a Napoli nel 1963. Ha allenato l’AMG Sebastiani Rieti nel 1975-76, in Serie A1 e in Coppa Korać. Dopo ventitré giornate, il 20 gennaio, è stato sostituito da Alessandro Cordoni.