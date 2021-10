Latina: incontro di calcio Latina-Paganese: emesso un provvedimento D.A.Spo. - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nella mattinata odierna il Questore di Latina, nel quadro delle attività dirette a contrastare il fenomeno delle violenze in occasione delle manifestazioni sportive, ha emesso e notificato al trasgressore, un provvedimento di Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive (D.A.Spo.) per la durata di anni 2, nei confronti di un 44enne di Latina.

L’uomo, in occasione dell’incontro di calcio “Latina Calcio 1932 – Paganese”, valevole per i campionato nazionale di Lega Pro svoltosi in data 4 settembre u.s. presso lo stadio “Domenico Francioni”, si era reso responsabile di un grave atto di turbativa dell’Ordine Pubblico: posizionatosi all’esterno dello Stadio lanciava un fumogeno verso l’area pedonale realizzata in Piazzale Prampolini, creando una situazione di grave pericolo per le persone che vi stavano transitando.

Il provvedimento odierno si aggiunge alla denuncia in stato di libertà, a suo tempo contestata all’uomo, da parte del personale della DIGOS pontina.