VIOLENZA NEGLI STADI: ANTONIO GHIRELLI PRESIDENTE ONORARIO DEL CNIFP SCENDE IN CAMPO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

20 OTTOBRE 2010 – E’ orribile che quegli sventurati fascisti serbi abbiano orchestrato la loro provocazione in uno stadio di calcio, dove tanti genitori avevano portato i bambini a veder giocare la Nazionale.

I nostri e i loro giocatori, il pubblico di Marassi, la sterminata platea televisiva non meritano una tale umiliazione. Ma, a commento della sciagurata serata del 13 ottobre 2010, bisogna aggiungere due considerazioni. La prima è banale ma deprimente: i due Ministeri, quello nostro e quello serbo, degli Interni portano una schiacciante responsabilità per non aver saputo impedire l’accesso ai terroristi, prima in Italia , poi allo stadio. La seconda è addirittura devastante, perché investe una tendenza pericolosissima che sta invadendo tutto il mondo e che è accentuata purtroppo dall’incontenibile egemonia della televisione, la tendenza alla esagerazione, all’intolleranza, alla violenza come espressione di una causa talora perfino nobile.Bisogna reagire. Bisogna rifiutarsi di accettare lo scontro e l’insulto come unico strumento per fare valere quella che crediamo la verità. E bisogna mobilitare tutti gli uomini e le donne di buona volontà, in primo luogo i paladini del “FAIR PLAY”, in questa crociata del buon senso e della tolleranza, cioè della civiltà.

Antonio Ghirelli Giornalista – Presidente Onorario del CNIFP