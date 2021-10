OBAMA E BEATRICE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– Quando si dice che lo sport è condizione straordinaria in cui l’umanità, recuperando il clima gioioso della festa, riesce ad essere se stessa o meglio recupera la faccia positiva della sua stessa medaglia. Beatrice Vio, detta Bebe, fioretto d’oro paralimpico a Rio, che ieri piaceva ad appena 130.453 persone su facebook , adesso è universale, la donna del giorno, per via di un “selfie” straordinario con il Presidente degli Stati Uniti d’America. La sua natura esplosiva l’ha portata ad osare, vincendo, nella malattia, nello sport, nella vita. Beatrice è un vento di primavera, salvifico. Grazie, fantastica Beatrice, anche da parte di Dante e degli italiani!