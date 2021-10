L’Italia a cavallo riparte da Verona Con il Green Pass riapre Fieracavalli dopo lo stop imposto dal Covid - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di nuovo insieme,…….così l’incipit del manifesto di Fieracavalli edizione 2021. Azzeccatissimo, specialmente perché ci lasciammo, presentando la manifestazione del 2020, in un articolo del 24 settembre 2020, con queste testuali parole “In un periodo di grandi incertezze la speranza è l’ultima dea cui aggrapparsi, di sicuro se la fiera, per cui facciamo tutti il tifo, si terrà …..” Ma non si tenne, causa Covid 19. In questo periodo di grande ripresa e grandi speranze, gli appassionati del mondo equestre, di nuovo assieme, si rivedranno a Verona. Qualche amico allevatore, un po’ scherzando, un po’ facendo gli scongiuri, perché dietro la manifestazione scaligera non vi sono solo passione ed emozioni, ma vi è anche un un’importantissima partita economica e decine di migliaia di posti di lavoro, dice che, pur di ripartire: “metteremo, se serve, le mascherine anche ai cavalli”, ma Fieracavalli 2021 si farà, anche se con alcuni accorgimenti. Con due step settimanali al posto delle cinque aperture continuative, i giorni di fiera aumenteranno a sette, diluendo le presenze medie, che comunque non potranno essere più di 35.000 giornaliere. Altra precauzione, la biglietteria sarà solo on line, mentre l’ingresso ai padiglioni sarà consentito solo ai possessori di Green Pass. Per chi ne fosse sprovvisto, all’esterno della fiera troverà due strutture (aperte dalle 8.30 con accesso libero), dove si potranno fare dei tamponi giornalieri al prezzo calmierato di 15€. Chi sarà ammesso all’interno dell’area, dovrà adottare le consuete norme precauzionali: mascherina sul viso anche all’esterno dei padiglioni, distanziamento minimo di almeno un metro, igienizzazione frequente delle mani con gli appositi gel presenti in gran numero, ecc.

Lo spettacolo, come tutti si aspettano, sarà di altissimo livello, perché anche in questa edizione troveremo il Longines FEI Jumping World Cup™ che è il fiore all’occhiello di Fieracavalli, ed è l’unica tappa italiana della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli, confermando l’appuntamento indoor, come il più atteso nel calendario nazionale e internazionale, che come sempre, richiamerà i migliori binomi del panorama del jumping mondiale. Non mancheranno gli spettacoli e le esibizioni che metteranno in mostra l’abilità di amazzoni e cavalieri, evidenziando le peculiarità delle specifiche razze equine. Amplissimo sarà il settore commerciale, dove fare acquisti o solo curiosare, fungerà da piacevole intermezzo tra una manifestazione e l’altra. Al solito i ristoranti e i punti ristoro saranno numerosi, con proposte anche regionali, assecondando ogni gusto e palato.

Tutto il programma completo con gli orari di apertura e chiusura giornalieri è consultabile sul sito: http://www.fieracavalli.it/

Il costo del biglietto giornaliero è di 22 euro per gli adulti e di 15 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni, è invece gratuito per gli under 6, è previsto inoltre un ingresso riservato ai disabili. L’indirizzo della fiera è: Viale del Lavoro 8, e per chi giunge a Verona col treno troverà navette e linee dedicate che porteranno direttamente a Fieracavalli.